Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Γαϊδούρι βγήκε στην εθνική οδό, έτρεχε ανάμεσα σε αυτοκίνητα -Δείτε βίντεο

Μπροστά σε ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό βρέθηκαν οδηγοί το πρωί της Δευτέρας (16/11) στην εθνική οδό προς Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ένα γαϊδούρι έκανε την εμφάνισή του στο οδόστρωμα, κινούμενο ανάμεσα σε αυτοκίνητα και φορτηγά.

Το ζώο εντοπίστηκε στο ύψος του Γαλλικού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, με την ασυνήθιστη εικόνα να καταγράφεται σε βίντεο.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται το γαϊδούρι να τρέχει ανεξέλεγκτα ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, με τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου να είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το ζώο εντοπίστηκε, πιάστηκε και απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το οδόστρωμα.