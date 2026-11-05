Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μεζονέτα στην Καλαμαριά [βίντεο] - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε σε μεζονέτα στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξεκίνησε από την κουζίνα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η επέμβασή τους ήταν άμεση και οι φλόγες τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθούν σε γειτονικές κατοικίες.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο της κουζίνας.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.