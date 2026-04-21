Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη -Ήχησε το 112, «κλείστε πόρτες και παράθυρα» - iefimerida.gr

Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης.

Από την πυρκαγιά καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης: Ήχησε 112, «κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

‼️Οι καπνοί κατευθύνονται στη περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ΑΠΕ - ΜΠΕ