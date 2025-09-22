Θεσσαλονίκη: Φωτιά, με υλικές ζημιές, σε διαμέρισμα τα ξημερώματα - iefimerida.gr

Υλικές ζημιές προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας στον Βαρδάρη, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο υδροφόρα οχήματα.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνώνται.

ΑΠΕ-ΜΠΕ