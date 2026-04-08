Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα -Νεκρή ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα - iefimerida.gr

Πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη με θύμα μία 80χρονη γυναίκα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο κέντρο, ενώ στο διαμέρισμα διέμενε μόνη της η ηλικιωμένη. Οπως αναφέρει η ΕΡΤ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα την πυρκαγιά, ωστόσο, η 80χρονη δεν κατάφερε να σωθεί καθώς υπέστη εκτεταμένη εισπνοή καπνού και εγκαύματα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Η πυροσβεστική διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.