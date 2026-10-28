Θεσσαλονίκη: Έξι προσαγωγές από τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης - iefimerida.gr

Στην προσαγωγή συνολικά έξι ατόμων προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στη αρχή προκλήθηκε ένταση στην οδό Εγνατία, στο ύψος του Αριστοτέλους και αργότερα στην οδό Ολύμπου, μετά τη λήξη της συγκέντρωσης στην οποία κάλεσαν οι συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Αφορμή για την συγκέντρωση ήταν το γεγονός ότι στις 5 το απόγευμα ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε προγραμματίσει ομιλία στο κέντρο της πόλης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ