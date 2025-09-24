Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε δίκτυο λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων -Κατασχέθηκαν 2.800 πακέτα και 21.900 ευρώ - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα προχώρησαν χθες, αστυνομικοί του ΑΤ Παιονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, μετά από συντονισμένες ενέργειες, ο άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία και αποθήκη που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν περισσότερα από 2.800 πακέτα τσιγάρων και συσκευασίες καπνού συνολικού βάρους 18,1 κιλών. Τα καπνικά προϊόντα δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, ενώ δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Τι κατασχέθηκε από την ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά 9.900 ευρώ και 12.000 δολαρίων Η.Π.Α., καθώς και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 0,7 γραμμαρίων.

Τα λαθραία προϊόντα θα σταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο για τον υπολογισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.