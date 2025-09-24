 Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε δίκτυο λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων -Κατασχέθηκαν 2.800 πακέτα και 21.900 ευρώ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε δίκτυο λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων -Κατασχέθηκαν 2.800 πακέτα και 21.900 ευρώ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων στη Θεσσαλονίκη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων στη Θεσσαλονίκη / emakedonia.gr
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα προχώρησαν χθες, αστυνομικοί του ΑΤ Παιονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, μετά από συντονισμένες ενέργειες, ο άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία και αποθήκη που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν περισσότερα από 2.800 πακέτα τσιγάρων και συσκευασίες καπνού συνολικού βάρους 18,1 κιλών. Τα καπνικά προϊόντα δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, ενώ δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Τι κατασχέθηκε από την ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά 9.900 ευρώ και 12.000 δολαρίων Η.Π.Α., καθώς και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 0,7 γραμμαρίων.

Τα λαθραία προϊόντα θα σταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο για τον υπολογισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Θεσσαλονίκη λαθρεμπορία καπνικά προϊόντα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ