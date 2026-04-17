Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 7χρονου -Τον πήρε ο πατέρας του και εξαφανίστηκε - iefimerida.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 7χρονου παιδιού από τις Συκιές Θεσσαλονίκης, μετά την αρπαγή του, σύμφωνα με τις καταγγελίες, από τον 44χρονο πατέρα του.



Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/4), όταν ο άνδρας φέρεται να μετέβη στην κατοικία της 37χρονης μητέρας, και πρώην συντρόφου του, η οποία έχει την προσωρινή επιμέλεια του παιδιού, και να το πήρε μαζί του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προηγήθηκε επεισόδιο κατά το οποίο ασκήθηκε λεκτική και σωματική βία σε βάρος της γυναίκας. Η μητέρα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, χωρίς να διαπιστωθούν σοβαρά τραύματα.

Δικαστική απόφαση σε βάρος του πατέρα

Σε βάρος του 44χρονου εκκρεμεί ήδη δικαστική απόφαση που του απαγορεύει την προσέγγιση, ενώ μετά την καταγγελία αναζητείται από τις Αρχές για αρπαγή ανηλίκου, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Μετά την εξαφάνιση, το Χαμόγελο του Παιδιού ενεργοποίησε, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, τον μηχανισμό Amber Alert Hellas, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή του παιδιού ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο 7χρονος έχει μαύρα μάτια, καφέ μαλλιά, ύψος περίπου 1,20 μ. και βάρος 24 κιλά. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», την Ελληνική Αστυνομία ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert, προκειμένου να συμβάλει στον εντοπισμό του ανήλικου.