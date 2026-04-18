Θεσσαλονίκη: Έσπασαν τα... κοντέρ οι παραβάτες -Περισσότερες από 800 παραβάσεις του ΚΟΚ σε ένα βράδυ - iefimerida.gr

Θεσσαλονίκη: Έσπασαν τα... κοντέρ οι παραβάτες -Περισσότερες από 800 παραβάσεις του ΚΟΚ σε ένα βράδυ

Περισσότερες από 800 παραβάσεις του ΚΟΚ βεβαιώθηκαν χθες το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα, από αστυνομικούς της διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και τέσσερις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Μεταξύ των συνολικά 811 παραβάσεων που βεβαιώθηκαν, οι κυριότερες είναι: 287 για υπερβολική ταχύτητα, 259 για παράνομη στάθμευση, 61 περί φορτηγών, 13 για εκπομπή θορύβου και 10 για μέθη.

Επιπλέον, συνελήφθησαν τρία άτομα από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων στην περιοχή του Εύοσμου και ένα άτομο από αστυνομικούς του Α.Τ. Ωραιοκάστρου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, καθώς κατελήφθησαν να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

