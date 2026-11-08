Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη -Δικηγόρος του Ερρίκου Πετιλόν: «Δεν είναι "αχυράνθρωπος", συμμετείχε ενεργά στη διαχείριση των μαγαζιών» - iefimerida.gr

Οι έρευνες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής -με βιτρίνα γνωστά νυχτερινά κέντρα- το οποίο εξαρθρώθηκε από την ΑΑΔΕ, συνεχίζονται σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο που περιλάμβανε περίπου 2.000 επιχειρήσεις, 4.200 ΑΦΜ και περισσότερα από 700 σημεία δραστηριότητας, προκαλώντας ζημία ύψους 203 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

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Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ευάλωτους πολίτες ως «μπροστινούς» για να μεταφέρουν εκεί τα χρέη των πραγματικών επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους αμοιβές από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Οι Αρχές προχώρησαν σε 18 συλλήψεις, με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται ήδη ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες που φέρονται να λειτούργησαν ως «αχυράνθρωποι» βρίσκεται και ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε 8 νομικά πρόσωπα, που δημιούργησαν χρέη ύψους 595.976 ευρώ.

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«Δεν είναι ''αχυράνθρωπος'', συμμετείχε ενεργά στη διαχείριση»



Μιλώντας σήμερα το πρωί στο Μega ο συνήγορός του, Όθωνας Παπαδόπουλος, επιβεβαίωσε το όνομα του εντολέα του, λέγοντας ότι ο ηθοποιός δεν είχε ρόλο «αχυρανθρώπου» στις επιχειρήσεις αλλά ήταν ενεργός διαχειριστής.



«Ο χαρακτηρισμός ''αχυράνθρωπος'' για τον Ερρίκο Πετιλόν δεν του αρμόζει, είναι τέτοια η φήμη και αναγνωρισιμότητά του που τον χρησιμοποιούσαν για να προσελκύσει πελατεία και να ανεβάσει το κύρος του μαγαζιού», είπε ο συνήγορος του γνωστού ηθοποιού και μοντέλου.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος, ο κατηγορούμενος πελάτης του εμφανιζόταν στα καταστήματα «ως διαχειριστής με ενεργό συμμετοχή και χωρίς να έχει καμία σχέση με την ιδιότητα του αχυρανθρώπου».

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«Ο "αχυράνθρωπος" σε τέτοιες περιπτώσεις συχνά δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο, έχει τεθεί εκεί για να ξεγελάσει τις Αρχές. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρχαν πολλά γνωστά ονόματα που εργάζονταν για αυτά τα μαγαζιά. Άρα, αν υπάρχει μία συμφωνία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης με έναν από αυτούς τους ανθρώπους να εργάζεται ως διαχειριστής, αυτό είναι μία εμπορική συμφωνία που δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόποινη πράξη», τόνισε ο γνωστός δικηγόρος.

Επίσης, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι δεν αποτελεί παράνομη πράξη να είναι κάποιος μέτοχος σε μία εταιρεία.

Αναφερόμενος στα οικονομικά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν ο Ερρίκος Πετιλόν, έχοντας μάλιστα μιλήσει και ο ίδιος δημοσίως για αυτά, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «τα προβλήματα δημιουργούν νέα προβλήματα».

Όσον αφορά τα 596.000 ευρώ, αφορούν τις σωρευμένες οφειλές των οκτώ εταιρειών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

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Για τα ποσά που αναφέρονται ως φοροδιαφυγόντα, ο συνήγορος του Ερρίκου Πετιλόν είπε, τέλος, ότι μεγάλο μέρος είναι δηλωμένα στην Εφορία και γι' αυτά υπάρχει ρύθμιση η οποία μέχρι σήμερα αποπληρώνεται.