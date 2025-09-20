Έπνιξε με σακούλα την αδελφή του, λίγο μετά την επιστροφή της από το νοσοκομείο -Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από το έγκλημα στη Θεσσαλονίκη όπου 50χρονος έπνιξε με σακούλα την 60χρονη αδελφή του.



Η οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ο καθ΄ ομολογίαν δράστης κάλεσε το κέντρο της άμεσης δράσης και δήλωσε, σύμφωνα με το Mega: «Σκότωσα την αδελφή μου».



Στο διαμέρισμα της οδού Αλεξάνδρειας μετέβησαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και το ΕΚΑΒ. Ο άνδρας άνοιξε την πόρτα στις αρχές και συνελήφθη.

Έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Η 60χρονη μόλις είχε γυρίσει από το νοσοκομείο

Κατά πληροφορίες, σήμερα η 60χρονη έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για ημέρες μετά από εγκεφαλικό που υπέστη. Ο 50χρονος ετεροθαλής αδελφός της, την παρέλαβε από το νοσοκομείο και μαζί μετέβησαν στο σπίτι της.



Εκεί, κατά πληροφορίες μετά από μια ασήμαντη αφορμή, ο 50χρονος πήρε μια σακούλα, την τύλιξε σαν σκοινί γύρω από το λαιμό της αδερφής του και την έπνιξε.



Στη συνέχεια ο ίδιος ενημέρωσε την αστυνομία και συνελήφθη. Όπως έγραψε νωρίτερα το iefimerida.gr, o συλληφθείς, που μένει στη Θέρμη, είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Από τον έλεγχο που έγινε δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει τον λόγο που τον οδήγησε στην αποτρόπαια πράξη του και ζήτησε δικηγόρο.



«Είμαστε σε σοκ, δεν το πιστεύουμε», λέει φίλη της 60χρονης



«Δεν μπορουμε ακόμα να το πιστέψουμε. Είμαστε σε σοκ. Πίστευα ότι νοσηλευόταν γιατί σήμερα το πρωί ανέβασε στορι μέσα από το νοσοκομείο και πίστευα πως νοσηλευόταν ακόμα. Και μετά μάθαμε ότι την σκότωσε ο αδελφός της. Πραγματικό σοκ», είπε στο iefimerida.gr φίλη της 60χρονης.