Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε 15χρονο με μπλούζα αθλητικού συλλόγου -Δύο συλλήψεις, χειροπέδες σε πατέρα ανηλίκου - iefimerida.gr

Περιστατικό με οπαδικό υπόβαθρο σημειώθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου 15χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από συνομήλικό του κι έναν 20χρονο.

Οι δύο νεαροί αφαίρεσαν τη μπλούζα του 15χρονου με διακριτικά αθλητικού συλλόγου της πόλης.

Οι δυο καταγγελλόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν για σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί Αθλητισμού. Επιπλέον συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου -εκ των φερόμενων δραστών, για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, ενώ ο 15χρονος καταγγέλλων κατέθεσε πως δέχθηκε σφαλιάρα στο πρόσωπο.

