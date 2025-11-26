Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν οι 18 «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου -3 Δεκεμβρίου, με το άναμμα του δέντρου - iefimerida.gr

Επιστρέφουν και πάλι στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης οι δεκαοκτώ «Ομπρέλες» τού διάσημου γλυπτού του Ζογγολόπουλου.

Οι Ομπρέλες στο πέρασμα του χρόνου είχαν υποστεί ζημιές και σοβαρές φθορές, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η «μετακόμιση» τους στην Αθήνα, για τις απαραίτητες εργασίες επισκευής από το Ίδρυμα Γεώργιος Ζογγολόπουλος.

«Οι “Ομπρέλες” επιστρέφουν και πάλι πίσω στην πόλη τους»

Οι «Ομπρέλες» έχουν ήδη μεταφερθεί με φορτηγά στην πόλη και από την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσουν να τοποθετούνται εκ νέου στο γλυπτό, δίπλα στις υπόλοιπες «αδελφές» τους, ώστε όλες μαζί ανανεωμένες και καλλωπισμένες να συνεχίσουν να αποτελούν από τα πιο γνωστά φωτογραφικά στιγμιότυπα για τους κατοίκους και τους χιλιάδες επισκέπτες.

Οι εργασίες επισκευής κρίθηκαν απαραίτητες τόσο από τον δήμο Θεσσαλονίκης όσο και το Ίδρυμα Γεώργιος Ζογγολόπουλος, καθώς πρόκειται για ένα έργο - τοπόσημο για την πόλη. «Οι εργασίες επισκευής πήγαν πολύ καλά και το γλυπτικό κομμάτι θα επανέλθει στην αρχική του μορφή», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Θεοδωρίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος.

Το επόμενο βήμα, μετά την τοποθέτηση τους, είναι το πλύσιμο και ο καθαρισμός τους από τον δήμο Θεσσαλονίκης, ώστε να λάμψουν, ενώ στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα που θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους, θα φωτιστούν και οι «Ομπρέλες».

«Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από το προβλεπόμενο και οι “Ομπρέλες” επιστρέφουν και πάλι πίσω στην πόλη τους», αναφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης. Προσθέτει, δε, πως το διάσημο γλυπτό αποδίδεται «φρέσκο και ανανεωμένο» ώστε να το θαυμάσουν και οι τουρίστες, που αναμένεται να επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ