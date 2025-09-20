Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στο Κάτω Σχολάρι - iefimerida.gr

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10 το πρωί στο Κάτω Σχολάρι σε υπόγειο κτηρίου όπου στεγάζεται επιχείρηση επισκευής πολυεστερικών σκαφών, ενώ στο ισόγειο στεγάζεται επιχείρηση επίπλων.

Στον τόπο της πυρκαγιάς έσπευσαν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και 20 πυροσβέστες. Η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν οι διπλανές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το thestival, από τη φωτιά τραυματίστηκε ένας υπάλληλος της επιχείρησης και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμης.