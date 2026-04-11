Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα σε ρεματιά, ανάμεσα σε καλαμιές -Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια - iefimerida.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στο τμήμα Ανθρωποκτονιών της θεσσαλονίκης μετά την ανεύρεση ενός πτώματος μέσα σε ρέμα.



Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος βρέθηκε μέσα σε ρέμα κρυμμένος ανάμεσα σε καλαμιές και μάλιστα τα ρούχα του ήταν ξεκουμπωμένα.

Η σορός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ανασυρθεί από τη ρεματιά, ωστόσο θα παραμείνει στο σημείο ώστε να εξεταστεί επιτόπου.

Το αποκαλούμενο «ελληνικό fbi» Βορείου Ελλάδος έχει αναλάβει την υπόθεση και στο σημείο αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής που θα εξετάσει τη σορό του άντρα.

Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα της εγκληματικής ενέργειας κάτι που όμως θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει η αυτοψία του ιατροδικαστή.