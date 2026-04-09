Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 17χρονος που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης - iefimerida.gr

Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε 17χρονος στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία σχετικά με βιασμό 14χρονης.

Ο ανήλικος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, απολογήθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη στον ανακριτή, αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται (βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 15 ετών).

Κατά πληροφορίες, ανέφερε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της ανήλικης, χωρίς όμως να γνωρίζει την πραγματική της ηλικία.

Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον 17χρονο για να αφεθεί ελεύθερος

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο, με την επιβολή δύο περιοριστικών όρων. Ειδικότερα, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και η οποιαδήποτε προσέγγιση και επικοινωνία με τη 14χρονη.

