Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων ο 18χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου στις Συκιές - iefimerida.gr

Να αφεθεί ελεύθερος με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για τον 18χρονο που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό του 13χρονου, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Οι δικαστές του Συμβουλίου κλήθηκαν να άρουν τη διαφωνία που είχε προκύψει μετά την απολογία του κατηγορούμενου, ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελέα γνωμοδοτήσεων, όσον αφορά την ποινική του μεταχείριση. Η πρώτη είχε την άποψη ότι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με όρους, ενώ η εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων ήταν υπέρ της προφυλάκισής του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 18χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαφωνία ήρθη υπέρ της ανακρίτριας και στον 18χρονο επιβάλλονται αναμορφωτικά μέτρα, όπως η παρακολούθηση κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων και η παροχή κοινωφελούς εργασίας. Ο ίδιος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα), ενώ βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό μέχρι την ετυμηγορία του Δικαστικού Συμβουλίου.

Πώς έγινε το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της προηγούμενης Τετάρτης, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Το 13χρονο θύμα βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα 11 ατόμων, που του επιτέθηκαν με ξύλα και άλλα αντικείμενα, τραυματίζοντάς τον. Ο ανήλικος χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Κατόπιν αναζητήσεων προσήχθη για εμπλοκή στο επεισόδιο ο 18χρονος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους δύο φίλους του παθόντα, οπότε και συνελήφθη. Απολογούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο περιστατικό, τονίζοντας -μεταξύ άλλων- ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν με παρέα σε κατάστημα εστίασης, αρκετά μακριά από το σημείο του συμβάντος.

Οι έρευνες των διωκτικών αρχών για το εντοπισμό των εμπλεκόμενων στο αιματηρό επεισόδιο συνεχίζονται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ