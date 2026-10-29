Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι προσαχθέντες από τα επεισόδια στη συγκέντρωση ενάντια στην ομιλία του Κασιδιάρη - iefimerida.gr

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι έξι προσαχθέντες από τα χθεσινά επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συγκέντρωση ενάντια στην ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της πόλης.

Τα έξι άτομα είχαν προσαχθεί μετά την ένταση ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ, και σύμφωνα με όσα μεταδίδει το thestival.gr δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό εναντίον τους και έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Υπενθυμίζεται πως χθες μέλη του ΠΑΜΕ, φοιτητικοί σύλλογοι, συλλογικότητες και ομάδες του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου καλούσαν σε αντισυγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, ενώ η ΕΛΑΣ είχε απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης.

Ακολούθησε ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ενώ έγινε και χρήση χημικών.