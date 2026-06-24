Θεσσαλονίκη: Έκτακτες εργασίες στην Περιφερειακή Οδό, ποιοι επηρεάζονται - iefimerida.gr

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκλειστεί τοπικά μόνο μία εκ των τριών λωρίδων στην Περιφερειακή Οδό.

Έκτακτες εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 από 09:00 έως 12:30, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

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Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί επανατοποθέτηση μεμονωμένων φύλλων μεταλλικών στηθαίων στη χθ 2+700 στην κεντρική διαχωριστική νησίδα, στο ρεύμα προς ανατολικά της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκλειστεί τοπικά μόνο μία εκ των τριών λωρίδων.

Εργασίες και στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας

Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν και στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.30 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

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Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες αντικατάστασης σχαρών επί της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, στο ύψος της διασταύρωσης της οδού με τις δημοτικές οδούς 25 ης Μαρτίου, Οσίας Παρασκευής και Σχολείων (στο ύψος του ΚΕΠ Νέων Επιβατών).

Όπως αναφέρεται, έχει γίνει συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.