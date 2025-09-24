 Θεσσαλονίκη: Έκρυβε τα ναρκωτικά μέσα σε φρεάτιο -Συνελήφθη 45χρονος - iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Έκρυβε τα ναρκωτικά μέσα σε φρεάτιο -Συνελήφθη 45χρονος

Αστυνομικοί με περιπολικό και μηχανή
Αστυνομικοί με περιπολικό και μηχανή / Φωτογραφία (αρχείου) ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Σε κρύπτη ναρκωτικών είχε μετατρέψει φρεάτιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη.

Όπως προέκυψε είχε κρύψει στο συγκεκριμένο σημείο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, τις οποίες φαίνεται πως αναζητούσαν δύο άτομα (36 και 46 ετών), στους οποίους οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες.

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν 135γρ. ακατέργαστης κάνναβης

Συνολικά κατασχέθηκαν 135 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 4 δισκία, που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

