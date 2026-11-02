Θεσσαλονίκη: Εισέβαλαν με όπλο σε σπίτι 19χρονης και άρπαξαν κοσμήματα και χρήματα - iefimerida.gr

Με την απειλή όπλου δύο άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμα 19χρονης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αρπάζοντας κοσμήματα, μετρητά και ρούχα.

Η ληστεία, σύμφωνα με την Αστυνομία, σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν η νεαρή βρισκόταν στο σπίτι μαζί με φίλη της. Οι δράστες αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας περίπου 1.300 ευρώ, 800 ευρώ σε μετρητά, καθώς και είδη ένδυσης.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου ταυτοποιήθηκε ένας 28χρονος ως ένας από τους δύο δράστες. Ο συνεργός του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, κατά συναυτουργία, και παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ