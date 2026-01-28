Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο του βρέφους τριών μηνών που μεταφέρθηκε άσφυγμο στο Ιπποκράτειο - iefimerida.gr

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ζήτησε η Εισαγγελέας ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου του βρέφους που διακομίσθηκε χωρίς σφυγμό στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η εισαγγελέας ποινικής δίωξης ζήτησε να ερευνηθεί περαιτέρω το περιστατικό και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία η ιατροδικαστική έκθεση και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι γονείς του βρέφους, που είναι Ρομά, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ξεδιαλύνει το τοπίο για τα αίτια θανάτου του μωρού.

Το τριών μηνών βρέφος μεταφέρθηκε άσφυγμο στο νοσοκομείο

Υπενθυμίζεται ότι το τριών μηνών βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026, χωρίς τις αισθήσεις του και παρότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο δεν εφημέρευε, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η οικογένεια, που έχει άλλα τρία μεγαλύτερα παιδιά, διαμένει στην Ξάνθη και βρισκόταν προσωρινά στη Θεσσαλονίκη. Στον χώρο έγινε έρευνα για τις συνθήκες υγιεινής, ενώ το παιδί είχε σημάδια παραμέλησης, δεν ήταν ωστόσο υποσιτισμένο.