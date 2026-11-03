Θεσσαλονίκη: Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σε πρατήριο καυσίμων -Οι δράστες άρπαξαν 100 ευρώ και συνελήφθησαν - iefimerida.gr

Ληστεία σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Το πρατήριο βρίσκεται στο ύψος της Ν. Ραιδεστού και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Ο ένας εισέβαλε στο πρατήριο κρατώντας μαχαίρι και απείλησε τον υπάλληλο, ενώ ο δεύτερος παρέμεινε σε αυτοκίνητο.

Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν περίπου 100 ευρώ από το ταμείο και στη συνέχεια διέφυγαν με το όχημα. Ωστόσο, έπειτα από έρευνες της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι.