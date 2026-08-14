Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά -Κατασχέθηκε πάνω από 1,5 κιλό ακατέργαστης κάνναβης - iefimerida.gr

Στη σύλληψη δύο ανδρών 61 και 70 ετών για υπόθεση νακρωτικών, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι Αρχές στην περιοχή της Ξηροκρήνης στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο συλλήψεις έγιναν μετά από συναλλαγή και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας της Αστυνομίας, ενώ κατασχέθηκε πάνω από ενάμισι κιλό ακατέργαστης κάνναβης που ήταν διαμοιρασμένο σε 30 συσκευασίες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ