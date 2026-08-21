Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για κλοπές στο κέντρο της πόλης - iefimerida.gr

Δύο άτομα συνελήφθησαν για κλοπές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από κινητοποίηση δικυκλιστών αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Πρόκειται για 34χρονο αλλοδαπό και 44χρονο ημεδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, διακεκριμένης κλοπής και απάτης με υπολογιστή.

Πώς δρούσαν οι δύο άνδρες

Ειδικότερα, χθες το πρωί στην οδό Γιαννιτσών, ημεδαπός 41 ετών, ο οποίος ήταν γνωστός των δραστών, μπήκε στο αυτοκίνητο που επέβαιναν οι συλληφθέντες και στη συνέχεια, όταν αντιλήφθηκε ότι ένας εξ αυτών του έκλεψε το κινητό, τον χτύπησαν και τράπηκαν σε φυγή.

Οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά, ενώ εντός του οχήματος βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο που αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 25-05-2026 έως 16-08-2026 στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, ο 44χρονος προέβη σε επιπλέον 6 περιπτώσεις κλοπής (4 κλοπές από μεταφορικά μέσα και 2 κλοπές από καταστήματα σε ώρα λειτουργίας), αποκομίζοντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 6.280 ευρώ, 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και πλήθος τραπεζικών καρτών, με κάποιες εκ των οποίων πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ