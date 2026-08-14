Θεσσαλονίκη: Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν και έπεσαν πάνω σε έξι οχήματα -Δύο τραυματίες - iefimerida.gr

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.



Όπως αναφέρει το ThessPost, το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου, όταν δύο αυτοκίνητα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.



Οι οδηγοί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχασαν τον έλεγχο των οχημάτων τους με συνέπεια να πέσουν σε άλλα έξι σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.



Στο σημείο κλήθηκε και οδική βοήθεια, καθώς το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα αυτοκίνητα υπέστη εκτεταμένες φθορές.

Βίντεο από το σημείο του τροχαίου στη Θεσσαλονίκη

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», σε καλή κατάσταση.