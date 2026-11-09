Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής από 28χρονο - Σε ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο, Ουγγαρία και Αυστρία τα μοσχεύματα - iefimerida.gr

Δώρα ζωής δέχτηκαν συνάνθρωποι μας, χάρη στη δωρεά οργάνων και κερατοειδών από 28χρονο δότη που νοσηλευόταν στην Α' ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του χειρουργείου στις 8/11 υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Χάρη στην ανεκτίμητη, γενναία απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος πραγματοποιήθηκε στις 9/11 η λήψη καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, νεφρού και κερατοειδών. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Ουγγαρίας (Μεταμοσχευτικό Κέντρο Ουγγαρίας για την καρδιά), της Αυστρίας (General Hospital of Vienna για τους Πνεύμονες), στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο (ήπαρ και νεφρός), στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

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Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και των αντίστοιχων ομάδων από Ουγγαρία και Αυστρία κατόπιν συντονισμού του ΕΟΜ με το ευρωπαϊκό δίκτυο Eurotransplant.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Α΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Παθολογοανατομικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού Εργαστηρίου, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση από το νοσοκομείο.