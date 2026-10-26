Θεσσαλονίκη: Το μεσημέρι η δοκιμαστική πτήση της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων F-16 «Ζευς» - iefimerida.gr

Δοκιμαστική πτήση της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» προγραμματίζεται για σήμερα, περίπου στις 13:30, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η πτήση εντάσσεται στο πλαίσιο των δοκιμών της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Στην ενημέρωση, σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή στην ημέρα ή/και την ώρα πραγματοποίησης της δοκιμαστικής πτήσης, λόγω καιρικών συνθηκών.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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