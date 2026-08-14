Στα δικαστήρια ο 59χρονος που συνελήφθη για έξι εμπρησμούς στη Σίνδο [βίντεο] - iefimerida.gr

Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε το πρωί της Παρασκευής ο 59χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έβαλε έξι φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στη Σίνδο.

Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν «πίεση».

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«Ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά. Χθες πήρα άδεια από τη δουλειά κι έφυγα νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια δύο ποτηράκια ρετσίνα. Όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο που τις προκαλούσα ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον» φέρεται να είπε χθες ενώπιον του εισαγγελέα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega.

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του 59χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 59χρονος έβαλε φωτιά στη Σίνδο

Η δράση του 59χρονου έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Στα σχετικά πλάνα φαίνεται το μπλε αυτοκίνητό του να διασχίζει την οδό Πόντου και να σταματάει στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια, διακρίνεται να βγαίνει από το όχημα, να κινείται προς την ξερή βλάστηση, να σκύβει και να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα.

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Στη συνέχεια, απομακρύνεται και την ώρα που μπαίνει στο όχημά του διακρίνονται οι πρώτοι καπνοί από την πυρκαγιά.