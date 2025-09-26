Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν αυτόματους πωλητές βιομηχανικής κάνναβης -Αφαίρεσαν εκατό τεμάχια - iefimerida.gr

Αυτόματους πωλητές βιομηχανικής κάνναβης κατηγορούνται ότι διέρρηξαν δύο άτομα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσαν εκατό τεμάχια βιομηχανικής κάνναβης, ενώ ένας εκ των δραστών συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, όταν λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο ίδιο σημείο, επιχειρώντας να αποσπάσει κι άλλα προϊόντα.

Πρόκειται για 43χρονο εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στον εισαγγελέα. Οι έρευνες για τον δεύτερο δράστη συνεχίζονται.

ΑΠΕ-ΜΠΕ