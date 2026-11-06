Θεσσαλονίκη: Μετέτρεψαν υπόγειο διαμέρισμα σε παράνομο γηροκομείο -Δύο συλλήψεις - iefimerida.gr

Σε παράνομο γηροκομείο είχε μετατρέψει υπόγειο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, ένα ζευγάρι το οποίο συνελήφθη.

Σύμφωνα με το thestival.gr μετά από έφοδο των Αρχών διαπιστώθηκε ότι πέντε ηλικιωμένοι διέμεναν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή υπαλλήλων των Τμημάτων Κοινωνικής Μέριμνας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να ελεγχθεί υπόγειο διαμέρισμα και να διαπιστωθεί αν λειτουργούσε παράνομα ως οίκος ευγηρίας.

Χειροπέδες σε 56χρονο και τη 48χρονη σύζυγό του

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο συνελήφθησαν ο 56χρονος ιδιοκτήτης τους διαμερίσματος μαζί με την 48χρονη σύζυγό του οποίοι είχαν μετατρέψει το διαμέρισμα και διπλανό χώρο σε άτυπο χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι οικείοι των ηλικιωμένων προκειμένου να τους παραλάβουν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο συλληφθέντων.

Η διαδικασία σφράγισης και η επιβολή διοικητικών προστίμων θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.