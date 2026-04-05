Διαγωνισμός για το πιο πράσινο και λουλουδιαστό μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη -Πώς συμμετέχουμε - iefimerida.gr

Τη δημιουργικότητα, την έμπνευση, την αγάπη τους για τα φυτά και τα λουλούδια καλούνται να αναδείξουν και φέτος οι Θεσσαλονικείς με το «Πράσινο ﻿Μπαλκόνι».

Οι πολίτες θα πρέπει να μετατρέψουν τους προσωπικούς τους χώρους σε μικρές οάσεις πρασίνου λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι», που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Αιτήσεις για το πιο ωραίο μπαλκόνι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, από τη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τις 10 Μαΐου, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες στα μπαλκόνια και τις ταράτσες τους. Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι δύο: μικρά μπαλκόνια (μικρότερα ή ίσα με 15τ.μ.) και μεγάλα μπαλκόνια (μεγαλύτερα από 15τ.μ.).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικες κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαθέτουν μπαλκόνι ή ταράτσα (όχι αυλή). Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι τρεις πρώτοι νικητές του διαγωνισμού της περσινής χρονιάς. Η συμμετοχή απαιτεί την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από δύο ευκρινείς φωτογραφίες του μπαλκονιού.

Μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, επιτροπή της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, αφού επιλέξει τις 15 καλύτερες συμμετοχές ανά κατηγορία, θα επιβεβαιώσει, με επιτόπιο έλεγχο, την πιστότητα και την αυθεντικότητα των φωτογραφιών.

Οι τελικοί νικητές θα επιλεγούν μεταξύ των ως άνω 15 επιλεγέντων ανά κατηγορία, μέσω ανοιχτής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των πολιτών, από την 1/6/2026 έως και τις 15/06/2026 στη σελίδα thessaloniki.gr/prasinobalkoni, με βάση τον απόλυτο αριθμό των θετικών ψήφων που θα έχουν λάβει. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των πολιτών θα είναι δημόσια.

Η απονομή των βραβείων, που συνοδεύονται από πλούσια δώρα, θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ