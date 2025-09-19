Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος που είχε δεμένα με αλυσίδα 14 σκυλιά και μία γάτα κλεισμένη σε κλουβί - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 47χρονου που παραβίαζε τους κανόνες ευζωίας ζώων συντροφιάς προχώρησαν την περασμένη Τετάρτη αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα, το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, 47χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων.

Θεσσαλονίκη: Τα ζώα ήταν αλυσοδεμένα και δεν μπορούσαν να κουνηθούν

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Δέλτα, διαπιστώθηκε να έχει δεμένα με αλυσίδα δυσκολεύοντας την κίνησή τους, 14 σκυλιά και μία γάτα κλεισμένη σε κλουβί, παραβιάζοντας τους κανόνες ευζωίας.

Επιπλέον, σε βάρος του 47χρονου εκκρεμεί διαδικασία διοικητικής απέλασης από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και θα οδηγηθεί αρμοδίως.