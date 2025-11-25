Θεσσαλονίκη: 13χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς της -Δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν - iefimerida.gr

Θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 13χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η καταγγελία έγινε το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Η ίδια, μάλιστα, κατέθεσε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι γονείς άσκησαν βία εναντίον της.

Από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των καταγγελλόμενων προσώπων που αναζητήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πλην όμως δεν εντοπίστηκαν για να συλληφθούν.

Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., μετά την καταγγελία παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ με μέριμνα της αστυνομίας η 13χρονη μεταφέρθηκε στο σπίτι συγγενικού της προσώπου, όπου φιλοξενείται προσωρινά.

ΑΠΕ ΜΠΕ