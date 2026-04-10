Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 61χρονη -Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο «Παπαγεωργίου» - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη (σ.σ. πρώην Λαγκαδά).

Σύμφωνα με το typosthes, μία 61χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο ρεύμα εξόδου, την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ στο σημείο -Δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή την 61χρονη



Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε την γυναίκα σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο.

