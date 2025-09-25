 Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 10χρονο κορίτσι -Διακομίστηκε στο νοσοκομείο - iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 10χρονο κορίτσι -Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αυτοκίνητο παρέσυρε 10χρονο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νεάπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες ένα αυτοκίνητο παρέσυρε το κοριτσάκι με συνέπεια να το τραυματίσει.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το δεκάχρονο κοριτσάκι με τραύματα στο κάτω άκρο και το διακόμισε στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

