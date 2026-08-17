Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί πήγαν να κάνουν σύσταση για φασαρία και δέχθηκαν επίθεση - Πέντε συλλήψεις - iefimerida.gr

Στη σύλληψη πέντε ατόμων ηλικίας 27 έως 42 ετών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη καθώς όταν μετέβησαν στην περιοχή του Φοίνικα μετά από καταγγελία για διατάραξης κοινής ησυχίας δέχθηκαν επίθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή του Φοίνικα, μετά από καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας και επεισόδιο μεταξύ αγνώστων.

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Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. «στη θέα των αστυνομικών, τους εξύβρισαν και τους απείλησαν, δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις τους, κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους ασκώντας σωματική βία και επιχείρησαν να διαφύγουν, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν».

Με βάση την ίδια ανακοίνωση ένας εκ των συλληφθέντων βοήθησε έναν από την εν λόγω ομάδα ατόμων να διαφύγει από το σημείο αποφεύγοντας τη σύλληψη.

Τραυματίστηκε αστυνομικός

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες σε υπηρεσιακό όχημα.

Σημειώνεται ότι οι δράστες, λίγο νωρίτερα, άσκησαν σωματική βία σε 60χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη διατάραξη που προκαλούσαν.

Στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (15) κυνηγετικά φυσίγγια, ένα ηχείο, ένας ενισχυτής και ένας μείκτης.

Οι συλληφθέντες που αντιμετωπίζουν τα κατά περίσταση αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθειας, σωματικής βλάβης, απειλής, εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ελευθέρωσης φυλακισμένου και διατάραξης κοινής ησυχίας, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.