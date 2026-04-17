Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν από ηλικιωμένη 100.000 ευρώ, που είχε θαμμένα... στον κήπο - iefimerida.gr

«Θησαυρό» 100.000 ευρώ, που ήταν θαμμένος σε κήπο 76χρονης γυναίκας, στη Θεσσαλονίκη,﻿ άρπαξαν επιτήδειοι, με το πρόσχημα ότι είναι συνεργάτες λογιστή.

Απάτη στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Η απάτη αποκαλύφθηκε σε χωριό στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθη ένας 22χρονος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος, από κοινού με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, μετέβησαν με το παραπάνω πρόσχημα στην οικία της ηλικιωμένης, απ' όπου… ξέθαψαν τις οικονομίες της παθούσας.

Εις βάρος του 22χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο δεύτερος δράστης αναζητείται.

