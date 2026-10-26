Θεσσαλονίκη: Άρχισαν οι εκδηλώσεις για τον τριήμερο εορτασμό -Αύριο η μαθητική παρέλαση, Τετάρτη η στρατιωτική - iefimerida.gr

Με την έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο και 21 κανονιοβολισμούς άρχισαν το πρωί οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τις τριήμερες εκδηλώσεις για την απελευθέρωσή της, τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, οι οποίες θα κορυφωθούν την Τετάρτη με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, στις 11.00, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στις 11:00 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, στην οποία θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και θα παραβρεθούν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κομμάτων, της Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και των τοπικών αρχών.

Η μαθητική παρέλαση θα γίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ