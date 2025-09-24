Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα - iefimerida.gr

Ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 59χρονης αδελφής του, ο οποίος την έπνιξε με σακούλα μέσα στο διαμέρισμά της, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του thestival.gr, το αποτρόπαιο έγκλημα έγινε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου σε διαμέρισμα στην οδό Αλεξανδρείας στην περιοχή της Χαριλάου. Ο 50χρονος πέρασε μια σακούλα γύρω από τον λαιμό της αδερφής του προκαλώντας της ασφυκτικό θάνατο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της σορού της άτυχης γυναίκας, ο θάνατός της ήταν ασφυκτικός και γρήγορος ενώ εκείνη πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή για να γλιτώσει από τα χέρια του ίδιου της του αδελφού.

Σε βάρος του 50χρονου αδελφοκτόνου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του.



Πώς έγινε η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

Το έγκλημα έγινε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. Η 59χρονη μόλις είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ ο 50χρονος αδελφός της είχε πάει να την πάρει και την συνόδευσε στο διαμέρισμα της. Μάλιστα ήταν ο ίδιος που είχε πάει να της αγοράσει τρόφιμα από κοντινό σούπερ μάρκετ ενώ είχε βάλει και μια ανακοίνωση στην πολυκατοικία προκειμένου όπως έγραψε να μην ενοχλούν την αδερφή του επειδή όπως επεσήμανε ήταν σε ευάλωτη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr την ώρα που ο 50χρονος τακτοποιούσε τα ψώνια δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την σύζυγό του που τον ρώτησε που είναι και τι κάνει με τον 50χρονο να αναφέρει ότι είναι στο σπίτι της αδελφής του και τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Εκείνη την στιγμή φέρεται η σύζυγος να του άσκησε δριμεία κριτική που πάλι ασχολείται με την αδελφή του κι όχι με την οικογένεια του και ο 50χρονος της είπε να κλείσει το τηλέφωνο κι ότι θα της τηλεφωνούσε σε ένα λεπτό.

Τότε ο 50χρονος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ την πέρασε στο λαιμό της 59χρονης αδερφής του και της αφαίρεσε τη ζωή.

Αμέσως μετά τηλεφώνησε στην σύζυγο του και φέρεται να της είπε ότι «η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά» και στην συνέχεια τηλεφώνησε στην Αστυνομία όπου και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.