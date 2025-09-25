 Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 18χρονος που κατηγορείται ότι άρπαξε και εκβίασε 15χρονο για να τον ληστέψει - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 18χρονος που κατηγορείται ότι άρπαξε και εκβίασε 15χρονο για να τον ληστέψει

Αστυνομικός έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης
Δικαστήρια Θεσσαλονίκης / Φωτογραφία: Intime
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 18χρονος που κατηγορείται ότι άρπαξε έναν 15χρονο μαθητή στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια τον εκβίασε, απαιτώντας 10.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων αρπαγή ανηλίκου, ληστεία και εκβίαση.

Πώς έγινε το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο νεαρός γνώριμος του δράστη περπατούσε προς το σχολείο του όταν εξαναγκάστηκε, με τη χρήση βίας, να επιβιβαστεί σε λευκό βαν. Ο 18χρονος φέρεται να φορούσε κουκούλα full face, ενώ ένας δεύτερος άγνωστος άνδρας οδηγούσε το όχημα. Ο 15χρονος κατέθεσε ότι τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία κοντά σε εκκλησία, όπου του απέσπασαν 50 ευρώ, τον απείλησαν με τη ζωή του και του ζήτησαν 10.000 ευρώ σε διάστημα δύο εβδομάδων. Ο ανήλικος απελευθερώθηκε όταν οι δράστες φοβήθηκαν λόγω περάσματος πυροσβεστικού οχήματος, ενώ λίγο πριν τον αφήσουν, πέταξαν το κινητό του και τον χτύπησαν. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση.

