Θεσσαλονίκη: Αποκλεισμός στην περιφερειακή οδό το βράδυ της Πέμπτης, Παρασκευής και Σαββάτου -Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία - iefimerida.gr

Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου, της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου και του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης την Πέμπτη (29/10), την Παρασκευή (30/10) και το Σάββατο (31/10) από τις 23:30 κάθε μέρας έως τις 5:30 της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας) και συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ