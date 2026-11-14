Θεσσαλονίκη: Νέα τηλεφωνική απάτη -Άρπαξαν από 67χρονη χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας άνω των 500.000 ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης κατήγγειλε ότι έπεσε μία 67χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Η ίδια μετέβη χθες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, αναφέροντας ότι το μεσημέρι της Πέμπτης άγνωστοι της απέσπασαν χρυσές λίρες, χρήματα και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

Της πήραν 630 χρυσές λίρες

Αναλυτικά σύμφωνα με την 67χρονη άγνωστοι την κάλεσαν στο κινητό τηλέφωνο και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ την εξαπάτησαν ισχυριζόμενοι ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της πείθοντας τη να τους δώσει όλα τα αντικείμενα αξίας που είχε.

Aποτέλεσμα να καταφέρουν να της αποσπάσουν 630 χρυσές λίρες, χρήματα και χρυσαφικά, συνολικής αξίας πάνω από μισό εκατ. ευρώ.

Την έρευνα έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.