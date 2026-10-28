 Θεσσαλονίκη: Αντιδράσεις για την ομιλία Κασιδιάρη -Επεισόδια και χημικά - iefimerida.gr
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Θεσσαλονίκη: Αντιδράσεις για την ομιλία Κασιδιάρη -Επεισόδια και χημικά

Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη
Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφία: thestival.gr
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαδηλωτές αντιδρούν στο γεγονός ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης πραγματοποιεί ομιλία στην περιοχή.

Παρά την ισχυρή παρουσία αστυνομικών, αντιεξουσιαστικές οργανώσεις διαμαρτύρονται για την παρουσία του πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής στην περιοχή και επιχείρησνα να κινηθούν προς την Εγνατία.

Εκεί, υπό τον φόβο βίαιων επεισοδίων, η αστυνομία τους σταμάτησε, με τους αντιεξουσιαστές να ανοίγουν πετροπόλεμο και την αστυνομία να απαντά με χρήση χημικών.

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