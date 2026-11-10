Θεσσαλονίκη: Ανατροπή στην υπόθεση της πτώσης επιχειρηματία στον Βαρδάρη -Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι Αρχές - iefimerida.gr

Το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας εξετάζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη,﻿ οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση πτώσης ενός επιχειρηματία σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Βαρδάρη.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr, αστυνομικοί και ιατροδικαστής εντόπισαν εντός του ανελκυστήρα αλλά και σε τμήμα των σκαλοπατιών της πολυκατοικίας ίχνη αίματος, ενώ από μία πρώτη πρόχειρη εξέταση της σορού διαπιστώθηκαν τραύματα προγενέστερα της πτώσης από μεγάλο ύψος.

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Ερωτήματα σε σχέση με την τροχιά πτώσης

Ένα ακόμη στοιχείο της έρευνας που δημιουργεί πολλά ερωτήματα είναι το γεγονός πως η τροχιά πτώσης του άνδρα στο κενό δεν είναι κατακόρυφη αλλά διέγραψε μια καμπυλωτή πορεία, αφού εντοπίστηκε περίπου 6 με 7 μέτρα μακριά από τον τοίχο της πολυκατοικίας. Δηλαδή, εξηγούν οι αστυνομικοί, «σαν κάποιος να τον έσπρωξε στο κενό με τη βία».

Η υπόθεση εξετάζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, με τους αστυνομικούς να ερευνούν το παρελθόν του επιχειρηματία προκειμένου να φτάσουν στην άκρη του νήματος.

Η σορός του νεκρού άνδρα μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης όπου θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση.