Θεσσαλονίκη: Αναγέννηση του περιαστικού δάσους Ευκαρπίας με 100.000 νέα δέντρα, δασικούς δρόμους, μονοπάτια - iefimerida.gr

Πυρετωδώς δουλεύουν τα συνεργεία για το περιαστικό δάσος της Ευκαρπίας στον δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και να παραδοθεί επίσημα ο χώρος στις 6 Ιουνίου.

Ήδη έχουν φυτευτεί 100.000 δένδρα, έχουν δενδροποιηθεί 220.000 θάμνοι, ενώ αυτό το διάστημα ολοκληρώνονται οι εργασίες για την κατασκευή της παιδικής χαράς και της εκκλησίας.

Τα έργα στο περιαστικό δάσος της Ευκαρπίας

Οι δασικοί δρόμοι και τα μονοπάτια για πεζοπορία και άσκηση έχουν διαμορφωθεί, μια ρεματιά που στις κοίτες της βρίσκονται πλατάνια περιμένει να «μαγέψει» το κοινό της, το αναψυκτήριο είναι έτοιμο και αναμένει την άδεια λειτουργίας του, ενώ προς τα τέλη Μαΐου θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος που θα οδηγεί τους ενδιαφερόμενους από τη στροφή του εργοταξίου ΤΙΤΑΝ έως το περιαστικό δάσος και τον οικολογικό χώρο στάθμευσης.

Η ιδέα για τη δημιουργία του περιαστικού δάσους στην Ευκαρπία, που θα έχει απεριόριστη θέα στην πόλη και τον Θερμαϊκό Κόλπο, ανήκει στον επιχειρηματία Σταύρο Ανδρεάδη, ο οποίος ανέλαβε μέσω δωρεάς να μετατρέψει μια έκταση 3000 στρεμμάτων σε σύγχρονο πνεύμονα πρασίνου. Το σημείο που επιλέχτηκε είναι δύο λόφοι που χωρίζονται με μία ρεματιά και βρίσκονται δίπλα στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, εκεί όπου για χρόνια ήταν χωματερή της Θεσσαλονίκης.

«Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για τον δήμο Παύλου Μελά η συνεργασία με τον δωρητή, Σταύρο Ανδρεάδη. Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του περιαστικού δάσους της Ευκαρπίας και πολύ σύντομα ο χώρος θα μπορεί να είναι επισκέψιμος όχι μόνο για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.

Ο κ. Ασλανίδης σημείωσε πως η συγκεκριμένη έκταση «ζωντανεύει και αναμορφώνεται» και το περιαστικό δάσος της Ευκαρπίας θα αποτελεί ένα ακόμη σημείο αναφοράς για τη δυτική Θεσσαλονίκη, μαζί με το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που επίσης ολοκληρώνεται και θα εγκαινιαστεί το τριήμερο 12, 13 και 14 Ιουνίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ