Μυστήριο με το μαχαίρωμα 25χρονης από 31χρονο σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη -Ήθελε να κλέψει ρολόι, ισχυρίζεται ο δράστης - iefimerida.gr

Νέες πληροφορίες έρχονται σχετικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν μια γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι.



Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:05, στην οδό Ανθοπούλεως 4, εκεί όπου έσπευσαν αστυνομικοί έπειτα από σχετική κλήση στο Κέντρο Άμεσης Δράσης.

Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν την εν λόγω γυναίκα, η οποία είχε τραυματιστεί από μαχαίρι και αιμορραγούσε, φέροντας τραύματα στο αριστερό χέρι, στη μέση, στα πλευρά και στο πόδι.

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Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη, με καταγωγή από την Κέρκυρα, είχε γνωρίσει τον 31χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού στη Θεσσαλονίκη, μέσω διαδικτύου.

Περίπου στις 21:00 η νεαρή γυναίκα φέρεται να μετέβη στο σπίτι του και λίγο αργότερα, περίπου στις 23:00, ο άνδρας φέρεται να την αντιλήφθηκε να περιεργάζεται ένα ρολόι ιδιοκτησίας του, με σκοπό -σύμφωνα με την κατάθεση του ίδιου- να το αφαιρέσει.

Όταν προσπάθησε να την αποτρέψει, εκείνη φέρεται να άρπαξε ένα μαχαίρι και να επιχείρησε να τον μαχαιρώσει.

Ο 31χρονος κατάφερε να πάρει το μαχαίρι από τα χέρια της και, αφού την ακινητοποίησε, φέρεται να της κατάφερε αρκετά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος του 31χρονου

Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, ενώ η γυναίκα νοσηλεύεται φρουρούμενη στο «Γεννηματάς», χωρίς να βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή της ενώ και στους δύο χορηγήθηκαν υπηρεσιακά σημειώματα προκειμένου να εξεταστούν από ιατροδικαστή.

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Ο άνδρας, με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, 20 Αυγούστου, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών μετά το εξιτήριο που θα λάβει.