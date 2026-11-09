 Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες σε αιματηρό επεισόδιο -Σε σοβαρή κατάσταση 23χρονος - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες σε αιματηρό επεισόδιο -Σε σοβαρή κατάσταση 23χρονος

Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο / Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ομάδα ατόμων, πιθανόν τριών, επιτέθηκε σε 23χρονο και σε έναν ακόμη, γύρω στις 7.30 το απόγευμα.

Σε σοβαρότερη κατάσταση είναι ο 23χρονος, ο οποίος φέρει τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

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