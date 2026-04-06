Θεσσαλονίκη: Στο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται ο 58χρονος που έπεσε σε δύσβατο σημείο στο Αγγελοχώρι - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακή 58χρονος με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σε απόκρημνο σημείο στην περιοχή του Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Για τη διάσωση του κινητοποιήθηκαν η πυροσβεστική, το λιμενικό, το ΈΚΑΒ και εθελοντές. Οι διασώστες τον εντόπισαν λιποθυμο, πεσμένο σε δύσβατο σημείο με βράχια.

Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.