 Θεσσαλονίκη: Άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου -Πιάστηκαν στα χέρια για μία θέση πάρκινγκ, δείτε βίντεο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου -Πιάστηκαν στα χέρια για μία θέση πάρκινγκ, δείτε βίντεο

Θεσσαλονίκη: Άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου
Θεσσαλονίκη: Άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου
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Σε κανονικό ρινγκ μετράπηκε η συμβολή των οδών
Σαρανταπόρου και Αμαλίας στην Θεσσαλονίκη όταν άνδρες πιάστηκαν στα χέρια για... μια θέση πάρκινγκ.

Σύμφωνα με το rthess.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00, στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας, στην περιοχή της Λεωφόρου Στρατού.

Οι εμπλεκόμενοι όπως θα δείτε στο βίντεο πιάστηκαν στα χέρια έπειτα από διαφωνία για μια θέση πάρκινγκ, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

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